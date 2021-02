Durante i servizi svolti nella giornata di ieri, gli agenti delle volanti della polizia hanno segnalato cinque persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente in punti della città noti per essere centri di spaccio: via Immordini, via Italia e via Santi Amato.

Inoltre, nella nottata, i poliziotti, che transitavano in via Immordini, hanno controllato un giovane di 21 anni, già conosciuto alle forze di polizia, e lo hanno sanzionato per aver violato le norme anti covid. Nella perquisizione dello stabile in cui si trovava il giovane, gli agenti hanno un sacchetto con 28 dosi di hashish.