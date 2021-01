Cocaina e marijuana tra i palazzoni del quartiere Mazzarona , nella zona nord di Siracusa. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Giuseppe Di Maria (classe 1968) e Emanuele Lauretta (classe 1982). Entrambi già con numerosi precedenti giudiziari e di polizia per reati di droga, il primo di trovava agli arresti domiciliari mentre l'altro era già sorvegliato speciale . Tutti e due sono stati colti in flagranza.

Cocaina e marijuana tra i palazzoni del quartiere Mazzarona, nella zona nord di Siracusa. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Giuseppe Di Maria (classe 1968) e Emanuele Lauretta (classe 1982). Entrambi già con numerosi precedenti giudiziari e di polizia per reati di droga, il primo di trovava agli arresti domiciliari mentre l'altro era già sorvegliato speciale. Tutti e due sono stati colti in flagranza.

Giunti tra i condomini di edilizia popolare della zona per controllare Di Maria, i poliziotti hanno trovato in casa 21 grammi di cocaina e un grammo di marijuana già suddivisi in dosi. Droga che, se messa sul mercato illecito, al dettaglio avrebbe fruttato circa 2000 euro. Da ulteriori verifiche gli agenti hanno trovato anche 260 euro, riconducibili all'attività di spaccio.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno poi notato anche un continuo andirivieni di persone che andavano in un condominio con telecamere che riprendevano ogni lato dell'immobile (anche nella parte opposta alla strada, che guarda al mare) per sorvegliare strettamente accessi e transiti, anche sulle vie limitrofe. Un articolato sistema di videosorveglianza collegato a un enorme monitor in un appartamento. Una volta dentro, gli agenti hanno sorpreso Lauretta. Sul tavolino di fronte a lui erano poggiati 1600 euro in contanti di cui l'uomo ha saputo dare spiegazioni. Dalla successiva perquisizione sono stati trovati quattro grammi di cocaina (dal valore commerciale di 400 euro). Lauretta è stato posto agli arresti domiciliari.