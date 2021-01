Sono 1435 i nuovi casi Covid-19 in Sicilia e i positivi attuali salgono a 38.705 . Il numero di oggi è quindi inferiore rispetto a ieri , quando gli infetti hanno toccato quota 1692 . A incidere sui dati è ancora una volta il numero di tamponi processati in laboratorio, passati da 9767 a 8572 . Ad aumentare è invece il numero dei decessi, saliti a quota 36 . Dall'inizio del nuovo anno le persone decedute nell'Isola, stando ai numeri forniti dal ministero della Salute, sono 217 .

Sono 1435 i nuovi casi Covid-19 in Sicilia e i positivi attuali salgono a 38.705. Il numero di oggi è quindi inferiore rispetto a ieri, quando gli infetti hanno toccato quota 1692. A incidere sui dati è ancora una volta il numero di tamponi processati in laboratorio, passati da 9767 a 8572. Ad aumentare è invece il numero dei decessi, saliti a quota 36. Dall'inizio del nuovo anno le persone decedute nell'Isola, stando ai numeri forniti dal ministero della Salute, sono 217.

Attualmente ci sono 1228 pazienti ricoverate di cui 196 nei reparti di Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece poco più di 37mila persone. Sul fronte delle guarigione nelle ultime 24 ore sono state 433 mentre ieri avevano superato i 1300. Per numero di nuovi contagi la Sicilia oggi si piazza al quinto posto in Italia - ieri era al quarto - dopo Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio.

La distribuzione nelle province vede al vertice Catania, 413 nuovi casi, e Palermo 474. Poi c'è Messina a 362, Ragusa 40, Trapani 5, Siracusa 22, Caltanissetta 89, Agrigento 9 ed Enna 21.