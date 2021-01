A dire se si potrà parlare di terza ondata dei contagi saranno i virologi, quel che è certo è che con l'inizio del 2021 in Sicilia le positività al Covid sono schizzate in alto. Dopo il dato di ieri, risultato il più alto da fine novembre, oggi un nuovo picco: sono 1692 le infezioni diagnosticate nell'isola nelle ultime 24 ore. A questo numero si accompagna quello dei morti, 29. Cifre che preoccupano e che hanno portato all'adozione, per il momento in alcuni centri, di zone rosse proprio nei giorni in cui stanno per scadere le prescrizioni dell'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte.