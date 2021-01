Si è sottoposta al vaccino della Pfizer sei giorni fa a Palermo e ma è risultata positiva al Covid-19. Il caso riguarda la dirigente del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa, Antonella Franco. La dottoressa - che è stata una delle prime a essere sottoposte al vaccino - adesso, si trova ricoverata nel reparto che dirige. «Sono positiva ma rifarei il vaccino e farò il richiamo - dichiara la dottoressa - Perché rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia».

Le autorità sanitarie locali stanno procedendo a verificare se la medica, prima di mettersi in viaggio per il capoluogo siciliano, avesse contratto il virus (da asintomatica) e se fosse stata di recente sottoposta al tampone. «Prima di fare il vaccino - assicura Franco - avevo eseguito più di un tampone ma il virus, molto probabilmente, era ancora in incubazione». Intanto, si lavora anche per ricostruire la rete delle persone entrate in contatto con lei, a partire dagli operatori sanitari che erano a bordo dell'autobus per la trasferta a Palermo. L'Asp sta estendendo i controlli a tutti gli altri operatori sanitari che la dottoressa ha incontrato nel corso delle procedure per la vaccinazione.

È possibile che la medica abbia contratto il nuovo coronavirus prima o subito dopo avere ricevuto la somministrazione del vaccino che offre protezione contro il Covid-19 dopo circa dieci giorni dalla ricezione della prima dose del farmaco e si rafforza dopo la seconda. «Se non avessi fatto il vaccino - spiega Franco - il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi anticoronavirus e blocca la progressione virulenta del virus, contribuirà a bloccare la replicazione virale e a contenere gli effetti patogeni del virus», conclude la dottoressa.