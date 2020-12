Natale in tavola con i gustosi muffin #antispreco

Che siano dolci o salati, i muffin rappresentano una ricetta perfetta per tutte le occasioni . Oggi, a conclusione del ciclo #antispreco, abbiamo pensato che sarebbe stato utile, anche in vista delle feste, suggerirvi ancora un'altra ricetta che possa permettervi di non buttare tutti gli scarti derivanti dalle centrifughe o dalla frutta troppo matura. Per chi non lo sapesse, le bucce sono ricche di sostanze nutritive che aiutano l'organismo giornalmente. Quindi, perché non utilizzarle!? Ecco a voi la ricetta, semplice, veloce, economica e soprattutto gustosa!

Muffin #antispreco

Ingredienti per circa 10 muffin:

150 g di scarti dalla centrifuga

2 mele

200 g di farina “00″

180 g di zucchero semolato

90 g di burro fuso

50 ml di latte

2 uova intere

un pizzico di sale

una bustina di lievito

un cucchiaino di cannella in polvere

Preparazione:

Con lo sbattitore elettrico, frullate le uova con un pizzico di sale e lo zucchero. Aggiungete il burro fuso e il latte a filo. A questo punto, unite gli scarti della centrifuga.

Setacciate la farina e il lievito sul composto e, infine, aggiungete la cannella mescolando tutto con una spatola, fino a ottenere una crema omogenea. Versate l’impasto nei pirottini dei muffin senza riempirli eccessivamente perché lieviteranno molto durante la cottura.

Affettate molto sottilmente le mele e fatene sprofondare leggermente tre fettine per ogni muffin. Fate cuocere i muffin in forno statico a 180° per circa 20-25 minuti. Sfornate e lasciate intiepidire.