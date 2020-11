Sono 1.566 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 10.635 tamponi effettuati. Un numero che apre spiragli du relativo ottimismo, anche se resta ancora molto alto il numero dei decessi: 47, che portano il totale a 1.418.

Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli attuali positivi con un incremento di 575. Per la prima volta dopo tempo diminuisce, anche se solo di nove unità, il numero dei ricoverati: sono 1789.

Tra loro 1.539 pazienti in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 37.294 persone. I guariti sono 944.

Sul fronte della distribuzione fra province: Palermo 469, Catania 332, Messina 135, Ragusa 86, Trapani 48, Siracusa 84, Agrigento 149, Caltanissetta 52, Enna 211.