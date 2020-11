Ubriaco alla guida di un'auto, appena si è imbattuto nel posto di blocco ha accelerato. Così è partito un inseguimento a Trapani. Gli agenti della squadra Volanti hanno rintracciato un uomo e il passeggero che viaggiava con lui pochi minuti dopo. I due sono risultati pregiudicati.

Il primo, sottoposto all'alcol test, è risultato avere valori superiori a quelli previsti dalla normativa. Gli agenti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. All'arresto ha fatto seguito la misura dei domiciliari. L'uomo e il passeggero sono stati anche denunciati perché trovati in giro, oltre le 22, senza un valido motivo, così come previsto dall'ultimo Dpcm anti-Covid.