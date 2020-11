Sono 1024 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8034 tamponi effettuati . Diciotto i decessi, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 536. Con i nuovi casi salgono a 16.064 gli attuali positivi . Di questi 1167 sono i ricoverati : 1025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva con un incremento di dieci ricoveri rispetto a ieri. I guariti sono invece 266 . I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 209, Catania 258, Messina 92, Ragusa 249, Trapani 15. Siracusa 174, Agrigento 8, Caltanissetta 19.

Per domani è atteso un nuovo Dpcm varato dal governo per provare a contenere la diffusione del contagio. Al momento la Sicilia è tra le regioni considerate a rischio, inserita nello scenario 3 in base all'indice di replicazione del virus che si attesta, secondo l'ultimo report dell'Istituto superiore di Sanità, a quota 1,42. Il pericolo - superata la soglia di 1,5 - è il passaggio allo scenario quattro, cioè quello in cui c'è una situazione incontrollata di trasmissibilità del virus con criticità, nel breve periodo, per la tenuta del sistema sanitario.