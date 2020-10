Si spostava quasi ogni giorno da Catania a Ragusa per depredare i cantieri edili . Il protagonista - A.G. - è un uomo di 46 anni , noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato dalla polizia, in un'operazione congiunta tra Squadra mobile e Stradale. Decisive le denunce delle vittime , che hanno dato la possibilità di tracciare le modalità con cui agiva il ladro.

Lo stesso si recava nei pressi dei cantieri, soffermandosi per poco tempo per non destare l'attenzione degli operai. Pochi minuti ma decisivi per focalizzare i mezzi da razziare. L'ultimo colpo però è andato male e A.G. è stato fermato dai poliziotti con la macchina piena di attrezzi, per un valore di circa 3000 euro. La merce è stata restituita ai proprietari mentre l'uomo è finito dietro le sbarre della casa circondariale di Ragusa. Dovrà rispondere del reato di furto aggravato.