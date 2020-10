Musica ed escursioni: eventi e locali in Sicilia

Abbiamo scelto alcuni appuntamenti per trascorrere il fine settimana che è alle porte. In fondo trovate anche una selezione di ristoranti e pub dove mangiare.

Clip Star - Illustrazioni di Paolo Mei

Catania, centro culturale Open, Venerdì 23 Ottobre

Dalle ore 18:30 via Porta di Ferro, 38

Una raccolta di illustrazioni ideate da Paolo Mei durante il periodo di lockdown, diventa una mostra itinerante. Le grandi icone della musica rappresentate insieme a slogan che hanno ispirato la storia del Rock. Contemporaneamente Rocketta Booking si reinventa e da vita all'e-commerce Rocketta Store, dove la musica regna sovrana. Alle illustrazioni di Mei si uniscono le geniali caricature di un altro grande artista: Marco Crimi.

Per informazioni clicca qui.

Raccolta delle olive con Escursione e Degustazione

Noto, 25 Ottobre, dalle ore 09:00, contrada Cugni (Noto)

Note: 15 euro a persona, massimo 10 persone con prenotazione obbligatoria

Per gli amanti della natura c'è in programma un'esperienza tutta siciliana tra le aree archeologiche più note dell'Isola. Il programma prevede l’appuntamento di fronte al bar Valentino in territorio di Cassibile e, successivamente, lo spostamento alla volta del fiume Manghisi dove verranno illustrati anche i luoghi limitrofi. Intorno alle 11.30 ci si sposterà in un terreno dove verrà effettuata la raccolta delle olive e verranno illustrati metodi e principi. A seguire pranzo a chilometri zero con tutti i piatti più significativi della tradizione siciliana.

Info e prenotazione: 320-5339061, 339-601957

Anche questa settimana vi proponiamo una selezione di cinque ristoranti e pub dove mangiare e bere in Sicilia.

Blanc à Manger

Catania - via Santa Filomena, 55

Nel cuore di via Santa Filomena l'attività offre ai suoi clienti piatti unici e di qualità, preparati con materie prime selezionate, in un ambiente informale e raffinato. Un'ampia scelta di piatti, dal salato al dolce, dalla cucina tradizionale siciliana alle specialità internazionali più ricercate, un mix perfetto tra classico e moderno che da vita ad una realtà in continua evoluzione, che mira a sorprendere il cliente anche con le cose più semplici. Altamente consigliati: i club sandwich, la pizza e le cheesecake.

Visita il sito, clicca qui.

Accursio Radici

Modica - via Grimaldi, 41

Arroccata nel cuore di Modica si cela questa strana creatura dall’identità ibrida: «un bistrot ricercato travestito da trattoria alla mano», così viene descritto da un forestiero che si appresta ad incontrare la sicilianità, nelle sua essenza più vera. La scelta degli ingredienti e delle materie prime avviene in modo autentico, con una ricercata attenzione di ogni singolo prodotto. Dall’olio alle spezie, in un percorso mistico che riesce a dare voce agli echi di una tradizione che si mescola con la contemporaneità del nostro tempo. Non è solo un luogo, Accursio è un'esperienza sensoriale che stimola le menti di chi la cultura la ricerca anche nei piatti che mangia.

Visita il sito, clicca qui.

Ùmmara

Scicli, via Aleardi, 9

Se vi trovate a passeggiare per Scicli lungo il torrente Aleardi, dovete assolutamente entrate da Ùmmara, che in dialetto siciliano significa ombra, infatti si dice che le sere d’estate siano particolarmente suggestive, dove il buio viene rischiarato dalle luci dei lampioni, donando un'atmosfera unica. La professionalità del titolare Giuseppe sposa perfettamente la maestria della chef Roberta, creando un mix di perfezione e autenticità. La carta dei vini offre una selezione accurata di prodotti naturali, di cantine prevalentemente siciliane, tra rossi, bianchi e anche qualche bottiglia internazionale. Il sommelier propone un’etichetta per ogni piatto, esaltandone sapori e donando sfumature essenziali che rendono questo posto unico.

Visita il sito, clicca qui.

DL Food & Drink

Nicolosi - via Guglielmo Marco, 2

Il compromesso perfetto per chi ama l’atmosfera da pub con la selezione e l’attenzione dei ristoranti più rinomati. Ogni panino è studiato nella sua composizione, strato per strato crea la perfetta combinazioni di sapori ricchi e autentici. Il personale, disponibile e sempre attento, offre una vasta scelta di birre artigianali e ottimi Gin. La materie prime selezionate stimola tutti i palati, nella ricerca del compromesso perfetto tra realtà e perfezione, dalle burrate di alta qualità alle creme di pistacchio, una vera e propria festa di sapori. La location rispecchia il calore che si va ricercando in quelle fredde serate d’inverno.

Visita il sito, clicca qui.

Nzolia

Agrigento - piazza San Calogero, 11

Un luogo di incontro e diffusione della cultura del vino. Lo trovate nella piazza antistante la chiesa di San Calogero, personaggio particolarmente importante per la storia della città. La ricca offerta di prodotti rispecchia il binomio qualità-tradizione che ci si augura di trovare quando si organizza una gita fuori porta all’insegna del buon cibo. Ottimo per fare aperitivo, cenare o bere qualcosa dopo cena. L’eccellenza di vini nazionali ed internazionali, la selezione di Champagne, grappe, whisky, Gin, rendono questo posto la meta preferita dagli abitanti del posto e non solo.

Visita il sito, clicca qui.