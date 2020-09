Una piantagione di cannabis indica al centro di un agrumeto. Questa la scoperta dei carabinieri della compagnia di Augusta e dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia nelle campagne di contrada Santuzzi, a Carlentini, nel Siracusano.

Ben occultate dalla vegetazione, sono state rinvenute circa 500 piante dell’altezza circa di due metri, tutte in fioritura avanzata e con relativo sistema di irrigazione a goccia, temporizzatore elettrico oltre che materiale per l’essiccamento all’interno di piccole serre. L’intera piantagione è stata subito estirpata e alcuni campioni sono stati inviati ai laboratori del Lass di Catania, per stabilirne la qualità e la quantità del principio attivo.

Gli accertamenti rapidamente svolti dai militari hanno permesso di arrivare a due uomini di 38 e 31 anni residenti nella zona. I due, per nascondere le loro attività e rendere difficile la riconducibilità della piantagione, l’avevano impiantata nel abusivamente nel terreno, che risulta da tempo ordinariamente incolto e non curato dal reale proprietario, residente altrove.