Due minorenni sono accusati di avere rapinato, a Ragusa, due anziane. Le vittime stavano passeggiando per il centro storico, quando all'altezza di piazza Cappuccini i ragazzi le hanno minacciate con un coltello a serramanico.

Dopo avere preso i soldi che le donne avevano con sé, i rapinatori sono scappati tra i vicoli della città. I carabinieri, però, li hanno rintracciati tra via Roma e piazzetta City. Portati in caserma, uno è stato riaffidato ai genitori in quanto appena 12enne, l'altro, di 15 anni, portato nel carcere minorile di Catania.