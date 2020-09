È in corso un'operazione dei carabinieri di Siracusa mirata a debellare il traffico di droga. I carabinieri notificano in queste ore ordinanze di custodia cautelare a 12 persone, operanti a Siracusa, Catania e Palermo, tutte ritenute responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish.