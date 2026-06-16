Catania, a largo Pascoli una montagna di rifiuti sul marciapiede

Una montagna di rifiuti e un odore nauseabondo di pesce. Oggi è stato questo il risveglio di chi risiede a largo Pascoli, nei pressi di via Gabriele d’Annunzio, a Catania. I rifiuti sono stati accatastati sopra un marciapiede, a ridosso di un’attività commerciale che si occupa di ristorazione. «Come residenti abbiamo segnalato la presenza di questa spazzatura al Comune di Catania ma nessuno, dopo ore, è intervenuto», racconta un lettore a MeridioNews.