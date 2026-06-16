Il tribunale di Messina restituisce i beni a Caputo, ex sindaco di Cesarò

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Il tribunale di Messina restituisce i suoi beni ad Antonio Caputo, ex sindaco del Comune di Cesarò. A marzo 2024, i giudici della sezione misure preventive avevano disposto il sequestro dei beni nella disponibilità del già primo cittadino, compresi quelli della sua famiglia. Adesso, dopo un battaglia giudiziaria durata diversi anni, è arrivata la revoca. «La posizione patrimoniale mia e dei miei familiari è pienamente lecita – commenta Caputo in una nota – trattandosi di risorse frutto del lavoro e dell’attività regolarmente svolta nel corso degli anni, con puntuale adempimento degli obblighi fiscali».