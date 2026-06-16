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Grave incidente stradale lungo la strada statale 117 bis Gela-Catania, all’altezza del centro commerciale Xiu. Secondo quanto riportato da Eda Communication, nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture. Il bilancio provvisorio è di quattro feriti non gravi.

Maxi intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente è stato attivato un imponente dispositivo di emergenza. Sono intervenuti i carabinieri, diverse pattuglie della polizia, tre ambulanze del 118 e quattro mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, nell’assistenza ai feriti e nella messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro.

Traffico rallentato sulla statale

Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto della statale interessato dall’incidente. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.