Il cinema Eliseo di Catania è in vendita e c’è chi ha deciso di provare a salvarlo. «Di fronte all’ennesimo rischio di perdere un luogo simbolo della cultura cittadina, abbiamo deciso di non restare a guardare», racconta a MeridioNews Cono Cinquemani, presidente di Lab5. «La più piccola e libera associazione locale che, proprio per questo, ha deciso di voler sognare», spiegano. Un sogno che, fin da subito, ha l’intento di essere collettivo e coinvolgere quante più persone possibili nel progetto di salvare il cinema più antico di Catania. «La nostra idea è di acquistarlo insieme – sottolinea – e farne un presidio culturale per restituire alla città almeno un secolo di memoria».

Il progetto per salvare il cinema Eliseo di Catania

Inaugurato nel 1910 in via Garibaldi, a Catania, il cinema Eliseo non è soltanto un edificio storico. «È un luogo della memoria collettiva, un frammento dell’identità culturale della città. Uno spazio – aggiunge il presidente di Lab5 – che, per oltre un secolo, ha accompagnato la vita sociale e popolare di generazioni di catanesi». Un patrimonio che, adesso, rischia di fare la fine che hanno già fatto altri luoghi simili. Come per esempio il cinema Olimpia che è diventato un McDonald’s o l’ex cineteatro Diana dove, da poco, un negozio di abbigliamento ha lasciato spazio a un ristorante. Per provare a evitare che la storia si ripeta ancora è nato il comitato Salviamo il cinema Eliseo. «Un progetto di cittadinanza attiva che si propone di acquistare, restaurare e restituire l’antica sala cinematografica alla comunità. Trasformandola – spiega Cinquemani – in un polo culturale vivo, aperto e partecipato».

La chiamata all’azione

Museo del cinema erotico e della storia delle sale cinematografiche catanesi. Oppure una sala per proiezioni, rassegne tematiche e festival. Ma anche archivio storico, fotografico e documentale. O ancora uno spazio per incontri, conferenze, mostre e attività culturali. Sono solo alcune delle idee che gli attivisti di Lab5 immaginano per la nuova vita del cinema Eliseo. «Per fare diventare concrete queste idee – racconta Cinquemani al nostro giornale – abbiamo già mosso i primi passi». Un primo incontro con l’agenzia immobiliare incaricata della vendita dell’immobile, «che costerebbe 400mila euro». Proprio per valutare il reale valore del bene, è stato costituito un primo gruppo di lavoro e lanciata una call to action rivolta ai professionisti. «Architetti, ingegneri, geometri, esperti di beni culturali, economisti, fundraiser, operatori culturali e cittadini interessati. Abbiamo chiamato a raccolta chiunque possa aiutarci a capire il reale valore del cinema Eliseo e le sue condizioni strutturali. Ma anche – continua – quali risorse servirebbero per l’acquisto e quali interventi sarebbero necessari per la sua riqualificazione». La prima riunione è già stata fissata per venerdì pomeriggio.

Le passeggiate letterarie

«Nel frattempo, continuiamo a raccontare la storia del cinema Eliseo di Catania inserendolo tra le tappe delle nostre passeggiate letterarie». Attività itineranti durante le quali si parte da un testo per andare alla scoperta dei luoghi simbolo del capoluogo etneo. Da San Berillo a San Cristoforo, «sono dedicate all’ex manifattura Tabacchi – elenca Cinquemani – ai iarrusi di l’avvulu Rossu, all’ex collegio e convento dei Gesuiti, a Virdimura, Adele Gloria e Goliarda Sapienza». Un percorso in cui, adesso, è stato inserito anche il cinema Eliseo. «Camminando, ci siamo accorti che in città c’è l’illusione della lavorazione per la rivoluzione – analizza il presidente di Lab5 -, ma poi tutto resta fermo e chiuso». E, così, si sono mossi loro per primi. «Non sappiamo quali proposte d’acquisto abbia già ricevuto l’agenzia immobiliare e nemmeno ci interessa. Ma ci stiamo impegnando e chiediamo, a chiunque ne abbia voglia, di farlo – conclude -. Per scongiurare l’ennesima trasformazione di uno spazio culturale in un luogo destinato al consumo».