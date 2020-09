Non è passata neanche una settimana dall' operazione Demetra , che ha visto finire in manette 27 persone impegnate nel traffico di droga nella zona di via Italia, a Siracusa, ma le piazze dello spaccio cittadino sono tornate in piena attività. Lo dimostra il nuovo colpo della questura siracusana, che ha messo a segno un nuovo sequestro nella zona di via Immordini .

Non è passata neanche una settimana dall'operazione Demetra, che ha visto finire in manette 27 persone impegnate nel traffico di droga nella zona di via Italia, a Siracusa, ma le piazze dello spaccio cittadino sono tornate in piena attività. Lo dimostra il nuovo colpo della questura siracusana, che ha messo a segno un nuovo sequestro nella zona di via Immordini.

Gli uomini delle volanti e della squadra mobile, hanno rinvenuto, in due diversi momenti, ben nascosti e abilmente camuffati, 86 dosi di cocaina, 230 di marijuana e 24 involucri di hashish, per un valore complessivo di circa 6000 euro. Sono state sequestrate inoltre anche sei ricetrasmittenti utilizzate per collegarsi con le frequenze delle forze di polizia.

Ancora una volta stupiscono le modalità utilizzate per celare e commercializzare la droga. Questa volta in palline da tennis abilmente incise e farcite dello stupefacente da vendere. Stupisce la presenza sul luogo dello spaccio delle statuette di San Pio utilizzate dagli spacciatori quasi a voler invocare la sua benedizione. «Lo sforzo investigativo e il constante controllo del territorio - dice il questore Ioppolo - sono la dimostrazione che, nonostante la pervicace insistenza della malavita locale, lo Stato è presente e più forte di ogni forma di criminalità».