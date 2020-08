Il padre di Evan, il bambino di 21 mesi morto ieri all'ospedale Maggiore di Modica con lividi e lesioni sul corpo , aveva presentato lo scorso luglio un esposto per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio . L'uomo, che in passato aveva avuto una relazione con la madre del piccolo e che adesso lavora in Liguria , aveva ricevuto dalla propria madre delle foto in cui sarebbero stati visibili dei lividi in volto, vicino all'orecchio . La nonna materna del bambino, inoltre, avrebbe anche fatto presente che il bambino avrebbe avuto problemi a camminare .

Il padre di Evan, il bambino di 21 mesi morto ieri all'ospedale Maggiore di Modica con lividi e lesioni sul corpo, aveva presentato lo scorso luglio un esposto per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio. L'uomo, che in passato aveva avuto una relazione con la madre del piccolo e che adesso lavora in Liguria, aveva ricevuto dalla propria madre delle foto in cui sarebbero stati visibili dei lividi in volto, vicino all'orecchio. La nonna materna del bambino, inoltre, avrebbe anche fatto presente che il bambino avrebbe avuto problemi a camminare.

La mamma, in quell'occasione, si sarebbe giustifica raccontando che il bambino era caduto mentre giocava. La 23enne Letizia Spatola, dal pomeriggio di oggi, si trova nel carcere di Messina con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Già ieri era stato fermato anche Salvatore Blanco, il 32enne compagno e convivente della mamma del bambino. Evan ieri era arrivato nel nosocomio del Ragusano già in condizioni disperate. I medici hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.