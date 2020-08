Un bimbo di un anno è morto all'ospedale Maggiore di Modica , in provincia di Ragusa. Il bambino è arrivato al nosocomio accompagnato da entrambi i genitori che vivono a Rosolini, nel Siracusano. Quando è arrivato in ospedale a bordo di un'ambulanza, la situazione era già compromessa . I medici hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare .

Un bimbo di un anno è morto all'ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa. Il bambino è arrivato al nosocomio accompagnato da entrambi i genitori che vivono a Rosolini, nel Siracusano. Quando è arrivato in ospedale a bordo di un'ambulanza, la situazione era già compromessa. I medici hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, si sa solo che il bambino è morto per un arresto cardio-circolatorio. Secondo quanto si apprende, sul corpo sarebbero presenti dei lividi. Adesso, sarà l'autopsia a stabilire la causa della morte.

Stando quanto ricostruito da MeridioNews, a chiamare i soccorsi sarebbe stata una vicina di casa della famiglia. La donna, dopo avere sentito delle urla provenire dall'appartamento, sarebbe andata a controllare e avrebbe trovato il bambino privo di sensi e la madre che urlava.