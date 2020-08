Per la morte del bambino, avvenuta questo pomeriggio all'ospedale Maggiore di Modica, è stato fermato il convivente della madre. Il bimbo - che ha 21 mesi - è arrivato nel nosocomio del Ragusano, a bordo di un'ambulanza del 118, già in condizioni disperate con diversi lividi e lesioni sul corpo. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso.