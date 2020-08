È stata fermata per omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia la mamma del piccolo Evan, il bambino di 21 mesi originario di Rosolini (in provincia di Siracusa) morto ieri dopo essere arrivato all'ospedale Maggiore di Modica con lividi e lesioni sul corpo. Già nella serata di ieri era stato fermato il compagno convivente della donna - che non è il padre del bambino - il 30enne Salvatore Blanco.