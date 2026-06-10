Foto pagina Fb Cardiochirurgia Pediatrica Sicilia

Cardiochirurgia pediatrica Taormina, Musolino attacca: «Solo una proroga, serve stabilità»

10/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino critica l’intesa annunciata dalla Regione Siciliana per il Centro di Cardiologia Pediatrica del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Secondo l’esponente politica, la prosecuzione dell’attività fino al 30 dicembre 2026 rappresenta soltanto una soluzione temporanea e non una risposta definitiva alle esigenze della struttura. «Garantire la permanenza del centro per appena sei mesi non è una vittoria, ma la conferma di una situazione di precarietà», sostiene Musolino.

«Famiglie e pazienti non possono vivere nell’incertezza»

La senatrice evidenzia come il nodo della stabilità resti irrisolto per una struttura che assiste bambini affetti da patologie cardiache complesse. Nel comunicato, Musolino sottolinea che i piccoli pazienti e le loro famiglie hanno bisogno di continuità nei percorsi di cura e non possono restare legati a proroghe semestrali. L’esponente di Italia Viva richiama inoltre l’esigenza di garantire certezze anche al personale sanitario che opera nel centro.

La richiesta alla Regione Siciliana

Musolino ricorda l’impegno di Italia Viva per la tutela del polo sanitario e chiede alla Regione di individuare una soluzione stabile e duratura. «L’obiettivo deve essere quello di garantire certezze a lungo termine per il CCPM», afferma la senatrice, invitando il presidente della Regione Renato Schifani a superare la logica delle proroghe e ad assicurare una programmazione strutturale per il futuro del centro di Taormina.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La bella vita dei rampolli dei Mazzei: «Viaggi da 10mila euro, e io qui con 50 euro»
Leggi la notizia

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino critica l’intesa annunciata dalla Regione Siciliana per il Centro di Cardiologia Pediatrica del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Secondo l’esponente politica, la prosecuzione dell’attività fino al 30 dicembre 2026 rappresenta soltanto una soluzione temporanea e non una risposta definitiva alle esigenze della struttura. «Garantire la permanenza del centro per […]

Scontro tra auto e mezzo pesante: traffico bloccato sulla Ss 189
Leggi la notizia

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino critica l’intesa annunciata dalla Regione Siciliana per il Centro di Cardiologia Pediatrica del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Secondo l’esponente politica, la prosecuzione dell’attività fino al 30 dicembre 2026 rappresenta soltanto una soluzione temporanea e non una risposta definitiva alle esigenze della struttura. «Garantire la permanenza del centro per […]

Parco dell’Etna, Dario Montana nominato direttore reggente
Leggi la notizia

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino critica l’intesa annunciata dalla Regione Siciliana per il Centro di Cardiologia Pediatrica del Mediterraneo (CCPM) di Taormina. Secondo l’esponente politica, la prosecuzione dell’attività fino al 30 dicembre 2026 rappresenta soltanto una soluzione temporanea e non una risposta definitiva alle esigenze della struttura. «Garantire la permanenza del centro per […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze