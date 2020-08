Un passeggero che viaggiava sul pullman della Segesta che collega Palermo a Trapani è stato trovato positivo al Covid-19 . Scattato l'allarme il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di Trapani ha diramato un comunicato invitando alla quarantena volontaria tutti coloro che hanno viaggiato sul bus tra il 27 luglio e il 6 agosto scorso , in particolare la corsa delle 5,30 che collega Trapani a Palermo e quella delle 15 che dal capoluogo siciliano porta alla città falcata.

Sulla base degli elenchi forniti dalla compagnia di trasporto, il dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Trapani ha attivato una ricognizione, tuttora in corso, dei circa 70 passeggeri delle medesime tratte, che sono stati rintracciati e invitati a osservare l'isolamento fiduciario. A partire da oggi, saranno effettuati i tamponi rinofaringei a tutti i soggetti interessati. L'Asp intanto invita tutti i soggetti interessati a restare a casa mantenendo il distanziamento con i familiari conviventi.

E sempre nell'ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, i carabinieri della stazione di Custonaci, di concerto con i colleghi del Nas di Palermo, hanno disposto la sospensione immediata dell'attività per la discoteca Cocos di Cornino. I militari, durante un controllo, hanno verificato il mancato rispetto delle misure di contenimento. Pur rispettando il limite massimo del pubblico presente, i carabinieri hanno rilevato che tutti gli ottocento giovani presenti all'interno dei locali non indossavano la mascherina. Disposta la sospensione dell'attività per cinque giorni e multato il proprietario del locale.