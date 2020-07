Quattro anni di reclusione . É questa la sentenza di condanna per Santo Salerno , arrivata dopo molte ore di camera di consiglio. Il 24enne figlio di un vigile urbano di Siracusa è imputato nel processo per omicidio stradale , nell'incidente che causò la morte del 15enne Renzo Formosa , 21 aprile del 2017 nella zona di via Bartolomeo Cannizzo , a Siracusa . Per l'autista della Fiat Panda, che travolse il motorino a bordo del quale viaggiava Renzo, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a cinque anni .

Il giudice aveva già rigettato la richiesta di una nuova perizia tecnica avanzata dalla difesa. In passato, per quattro volte, il figlio dell'agente di polizia municipale si è visto rigettare la richiesta di patteggiamento. In questi tre anni la famiglia Formosa non ha mai smesso di chiedere giustizia per Renzo che, a causa delle gravi ferite riportate nello scontro, è morto dopo un giorno di ricovero in prognosi riservata all'ospedale Umberto I di Siracusa.

Il giorno dell'incidente, Salerno avrebbe perso il controllo dell'auto vicino a una curva. Sbandando, avrebbe invaso la corsia opposta lungo la quale procedevano tre scooter affiancati tra cui quello guidato dal 15enne. All'epoca, i rilievi furono fatti dagli agenti della polizia municipale, colleghi del padre dell'imputato. La famiglia Formosa ha denunciato Francesco Callea e Francesco Gualtieri, i due vigili intervenuti. Dopo una relazione della commissione disciplinare del Comune, aveva avuto avvio il procedimento amministrativo che ha portato alla sospensione dei due vigili urbani. La sanzione disciplinare, però, è stata applicata in ritardo e, poi, per entrambi gli agenti è arrivata l'archiviazione.