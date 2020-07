« Solo nelle ultime 24 ore ci sono stati altri dodici sbarchi ». Fa fatica anche il primo cittadino di Lampedusa Totò Martello a tenere a mente il conto delle persone che, negli ultimi giorni, sono arrivate sulla più grande isola delle Pelagie. «Il problema principale resta sempre lo stesso - sottolinea il primo cittadino intervistato da MeridioNews - il sovraffollamento del centro di accoglienza ». La struttura di contrada Imbriacola, nell'unico padiglione utilizzabile, è pensata per ospitare un massimo di 96 persone . «In questo momento, ce ne sono più di 400 e - aggiunge il sindaco - nei giorni scorsi, la capienza è stata anche di sette volte superiore rispetto a quella massima prevista . Tanto che nuovi spazi sono stati arredati per renderli aree in cui fare dormire i migranti», aggiunge il primo cittadino.

«Solo nelle ultime 24 ore ci sono stati altri dodici sbarchi». Fa fatica anche il primo cittadino di Lampedusa Totò Martello a tenere a mente il conto delle persone che, negli ultimi giorni, sono arrivate sulla più grande isola delle Pelagie. «Il problema principale resta sempre lo stesso - sottolinea il primo cittadino intervistato da MeridioNews - il sovraffollamento del centro di accoglienza». La struttura di contrada Imbriacola, nell'unico padiglione utilizzabile, è pensata per ospitare un massimo di 96 persone. «In questo momento, ce ne sono più di 400 e - aggiunge il sindaco - nei giorni scorsi, la capienza è stata anche di sette volte superiore rispetto a quella massima prevista. Tanto che nuovi spazi sono stati arredati per renderli aree in cui fare dormire i migranti», aggiunge il primo cittadino.

Nonostante le condizioni del mare vengano date in peggioramento, gli approdi non si fermano. «Si tratta soprattutto di piccole imbarcazioni - spiega Martello - barchini con a bordo poche persone». Alcune delle quali, come disposto dalla prefettura di Agrigento, vengono poi trasferite altrove. Intanto, sabato scorso la Regione siciliana ha fatto arrivare a Lampedusa test sierologici e tamponi per i controlli sugli eventuali contagi da coronavirus. Finora tutti hanno dato esito negativo. «Entro questa settimana - annuncia il sindaco - dovrebbe arrivare anche un tunnel, messo a disposizione dalla presidenza della Regione, in cui verranno eseguiti tutti i controlli e verrà fatta una visita generale, a partire dalla misurazione della febbre».

Sabato scorso, il presidente Nello Musumeci e l'assessore alla Salute Ruggero Razza sono andati in visita a Lampedusa. «Il governo nazionale spieghi quale strategia intende adottare per garantire la sicurezza dei siciliani e deliberi subito lo stato di emergenza per Lampedusa», ha detto il governatore siciliano dando anche un aut aut al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: «O si concorda sul piano sanitario ogni azione con la Regione o non siamo più disponibili a essere chiamati solo a supplire le gravi omissioni del governo centrale». Dopo il sopralluogo all'interno della struttura dell'hotspot Musumeci ha ricordato che «il dramma dei migranti non può pesare soltanto su una città o su una regione» e che «Lampedusa non può diventare terra di frontiera».

Alle questioni legate all'accoglienza, adesso, infatti si aggiungono anche quelle dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Già diverse volte il sindaco di Lampedusa e Linosa aveva invitato il premier Conte «a venire a Lampedusa per controllare lo stato di emergenza. L'unica risposta che ho ricevuto è stata un silenzio assordante. Per questo - ha annunciato Martello - chiedo ufficialmente che venga o ci convochi a Roma per esaminare lo stato di calamità». Intanto, a chiamare il primo cittadino delle Pelagie è stata la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. «Mi ha detto che si farà portavoce con il presidente del Consiglio per fare in modo che ci sia un incontro - ha concluso Martello - per esaminare le nostre richieste e stabilire le misure da attuare».