Un altro tassello importante si aggiunge alla vicenda giudiziaria per fare luce sulla morte di Emanuele Scieri, l'allievo paracadutista siracusano della Folgore che ha perso la vita il 13 agosto del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della procura di Pisa è stato infatti notificato a cinque persone tra cui i tre ex caporali Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico, imputati con l'accusa di violenza a inferiore e omicidio pluriaggravato in concorso e l'ex comandante della Folgore, il generale in pensione Enrico Celentano, accusato di avere coperto i militari rilasciando false dichiarazioni al pm.