«Roma ha finalmente condiviso le proposte contenute nel documento unitario delle Regioni presentato oggi pomeriggio». A parlare è Nello Musumeci con una nota che arriva quando ancora si attende il decreto del consiglio dei ministri, la cui seduta è stata sospesa in serata.

La soddisfazione del governatore però anticipa il provvedimento. «Lunedì apriranno: le attività del commercio al dettaglio, i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), i bar e la ristorazione - prosegue il governatore -. Per le altre attività il governo non ha dato il disco verde, ma contiamo, noi governatori, di ottenere, già nelle prossime ore, la necessaria autonomia per decidere su ulteriori riaperture». Musumeci fa poi sapere che l'ordinanza regionale sarà firmata dopo che il decreto Conte vedrà la luce. «Abbiamo, inoltre, chiesto e ottenuto che le misure di protezione da adottare nelle attività autorizzate da lunedì siano meno restrittive rispetto a quelle proposte dall'Inail. Non appena il governo Conte emanerà i provvedimenti annunciati, firmerò la necessaria ordinanza».

Sul tavolo del premier a Roma c'è una bozza che prevede la possibilità di girare senza restrizioni all'interno del territorio regionale a partire dal 18 maggio. Dal 3 giugno, invece, si potrà uscire anche dai confini regionali, a meno di misure restrittive che verranno decise in seguito ai dati che proverranno dal monitoraggio dei casi positivi nei singoli territori.