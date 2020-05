Si chiama Paolo Stella e ha 23 anni. È lui la vittima che, questa notte, è stata raggiunta da un colpo di pistola ad Avola. L'arma utilizzata da chi ha sparato sarebbe di piccolo calibro. Il ferito si trova ricoverato all'ospedale G. Di Maria di Avola e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Intanto, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e i carabinieri, che conducono le indagini, hanno sentito familiari e amici per provare a ricostruire il movente di quanto accaduto e arrivare anche al responsabile del gesto.

Paolo Stella - classe 1997 - è già noto alle forze dell'ordine. Il giovane avrebbe, infatti, precedenti per furto aggravato in concorso e detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel 2016, è stato fermato dai carabinieri alla guida del suo motorino (con a bordo un altro uomo classe 1977 poi arrestato insieme a lui). Durante il controllo, i militari hanno trovato dieci panetti di hashish del peso complessivo di un chilo per un valore sul mercato di almeno 10mila euro.