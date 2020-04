Restare a casa . La principale misura del governo per contenere il contagio del coronavirus , una richiesta semplice ma difficile. Soprattutto per i più piccoli e per i loro genitori. Per questo su MeridioNews prosegue la rubrica MeridioKids dove istruttori di discipline sportive, artisti, disegnatori e animatori mettono a disposizione le proprie competenze realizzando dei tutorial dalla loro quarantena . Attività e giochi con oggetti e strumenti che si trovano facilmente a casa. Un modo per creare comunità in questo periodo senza socialità . (In fondo, dopo il video, trovate i link per le altre puntate).

Restare a casa. La principale misura del governo per contenere il contagio del coronavirus, una richiesta semplice ma difficile. Soprattutto per i più piccoli e per i loro genitori. Per questo su MeridioNews prosegue la rubrica MeridioKids dove istruttori di discipline sportive, artisti, disegnatori e animatori mettono a disposizione le proprie competenze realizzando dei tutorial dalla loro quarantena. Attività e giochi con oggetti e strumenti che si trovano facilmente a casa. Un modo per creare comunità in questo periodo senza socialità. (In fondo, dopo il video, trovate i link per le altre puntate).

La protagonista della nuova puntata della rubrica MeridioKids è Martina Nucifora. La coordinatrice delle attività per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico della cooperativa Controvento di Catania, una realtà che da 2015 di servizi socio-psico-educativi per diverse disabilità. È Martina a suggerire «diversi tipi di attività e giochi per stimolare - spiega a MeridioNews - tutta l'area sensoriale» dei più piccoli ma non solo.

Tutorial #1: esercizi fisici di coordinazione ed equilibrio con Vera Pecorino, istruttrice di Takemusu Aikido Catania

Tutorial #2: basi di giocoleria con tre palline con Soemia e Alessandro, volontari dell'associazione culturaleGammazita

Tutorial #3: prima lezione di yoga contro ansia e stress con Sonia Malvica

Tutorial #4: breve guida per riempire le vignette di colori e parole con Lavinia Cultrera, illustratrice siracusana

Tutorial #5: tecniche di pittura usando solo colori naturali con Graziana Giunta, titolare di un laboratorio ad Assoro in provincia di Enna

Tutorial #6: gli origami, ovvero l'arte di piegare la carta con Vera Pecorino, istruttrice di Takemusu Aikido Catania

Tutorial #7: seconda lezione di yoga, il Saluto al Sole con Sonia Malvica

Tutorial #8: la ricetta dei biscoricci della cake designer Antonella di Maria

Tutorial #9: suggerimenti per cantare bene (con prova pratica) del cantante Carmelo Gurrieri

Tutorial #10: terza lezione di yoga, il primo Chakra con Sonia Malvica

Tutorial #11: storia de Il piccolo principe con le ombre cinesi di Carmelo Caruso e Carmela Germano del gruppo scout Agesci Paternò 3

Tutorial #12: creare una maracas con un rotolo di carta con Mariaelena Accaputo della ludoteca L'Arca di Noè di Canicattini Bagni (Siracusa)

Tutorial #13: quarta lezione di yoga, il secondo Chakra con Sonia Malvica

MeridioKids special edition, i bambini: «La prima cosa da fare alla fine della quarantena»

Tutorial #14: lo speciale spettacolo degli Arana circus con Loris&Lucilla spettacoli