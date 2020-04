Restare a casa. La principale misura del governo per contenere il contagio del coronavirus, una richiesta semplice ma difficile. Soprattutto per i più piccoli e per i loro genitori. Per questo su MeridioNews prosegue la rubrica MeridioKids dove istruttori di discipline sportive, artisti, disegnatori e animatori mettono a disposizione le proprie competenze realizzando dei tutorial dalla loro quarantena. Attività e giochi con oggetti e strumenti che si trovano facilmente a casa. Un modo per creare comunità in questo periodo senza socialità. (In fondo, dopo il video, trovate i link per le altre puntate).