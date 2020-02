«Suggeriamo a studenti e insegnanti che stanno tornando in Sicilia dalle zone contagiate di rimanere a casa in quarantena per 14 giorni. Entro 24 ore sarà attivo un apposito portale dove comunicare il rientro alle autorità sanitarie locali». Al momento non è un obbligo, ma un suggerimento, un invito alla prudenza. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, al termine della riunione con l'unità di crisi sul Coronavirus, incontra i giornalisti e affronta tutti i temi caldi dell'emergenza. A cominciare dal rientro massiccio dei fuorisede siciliani da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia.