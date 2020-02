«Lei è la prima persona che mi ferma da quando sono partito». Il primo passeggero che sbuca dagli arrivi dell'aeroporto di Catania, appena sceso dal volo proveniente da Milano Linate, allarga le braccia alla nostra domanda: «Lavoro in provincia di Monza e Brianza, hanno chiuso tutto: scuole, palestre, cinema. Che resto a fare?». È passato da poco mezzogiorno e lo scalo di Fontanarossa vive il consueto via vai, nemmeno troppo intenso, di utenti. Molti muniti di mascherina. L'avanguardia di chi arriva da Linate conferma la versione del primo passeggero: «Non mi è stata presa la temperatura, né in partenza né in arrivo. È davvero stupido», dice una fotografa che ha lavorato alla Fashion week di Milano, chiusa di gran fretta con un giorno di anticipo. Poi, però, gli altri che escono poco dopo, scesi sempre dallo stesso aereo, raccontano di essere stati controllati con il termometro.