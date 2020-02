Polizia e finanza hanno sequestrato il patrimonio dell'imprenditore agrigentino Giuseppe Burgio, 56 anni, già condannato in primo grado a otto anni per bancarotta fraudolenta a seguito dell'operazione Discount. Il provvedimento emesso dal Tribunale Misure di prevenzione di Agrigento, su proposta del questore, riguarda diversi beni immobili - tra cui un ex centro commerciale - auto, conti correnti e gioielli per un totale di circa nove milioni di euro.