Sono tutte e tre messinesi le vittime del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale 194 che collega Catania a Ragusa. Si tratta del 58enne Mauro Nunzio Dipasquale, dermatologo in servizio all'Asp di Messina, la madre 90enne Lucia Giudice e un'amica dell'uomo Silvana Sciarrone, 49 anni anche lei messinese. Erano tutti e tre a bordo di una Peugeot 208 quando si sono scontrati contro un tir che trasportava animali.

Un impatto devastante per l’utilitaria che si è letteralmente accartocciata su se stessa. Nessuna possibilità di salvezza per i tre messinesi. I loro corpi sono stati estratti dai vigili del fuoco. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri che impotenti hanno solo potuto constatare l’avvenuto decesso degli occupanti del veicolo. Sono morti sul colpo.

Come ricostruito dai carabinieri, l'auto era condotta dal 58enne dermatologo messinese e viaggiava da Ragusa in direzione Catania quando, in fase di sorpasso, si è scontrata frontalmente contro il mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta.

Maurizio Dipasquale era dirigente medico dell’azienda sanitaria provinciale di Messina, specialista al centro prevenzione malattie dermatologiche e malattie sessualmente trasferibili. Silvana Sciarrone, da un anno, era dipendente della Messina Social City, la nuova partecipata creata dall’amministrazione del sindaco De Luca per razionalizzare il sistema dei servizi sociali. La 49enne lavorava prima nella cooperativa Nuova Presenza, occupandosi del disbrigo pratiche. Faceva parte del movimento spontaneo lavoratori servizi sociali che per mesi, nel 2013, insieme ai colleghi delle cooperative private, si era battuta tra Palazzo Zanca e prefettura per il pagamento degli stipendi arretrati e maggiori certezze occupazionali.

Ieri aveva accompagnato il dermatologo Mauro Nunzio Dipasquale e la madre 90enne Lucia Giudice. Erano molto amici e insieme sono morti nel terribile incidente su cui la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo per stabilire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.