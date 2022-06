I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 35enne e un 50enne , entrambi del luogo e pregiudicati, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere e agli arresti domiciliari emessa da gip del Tribunale di Siracusa , su richiesta della procura della Repubblica in quanto ritenuti responsabili, il primo di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo e munizioni e il secondo di detenzione e porto illegale di arma da sparo e munizioni .

L'attività di indagine condotta a seguito del ferimento del 35enne Sebastiano Cassia, avvenuto il 30 maggio in una strada antistante l'istituto scolastico Nino Martoglio aveva già permesso di arrestare e sottoporre agli arresti domiciliari per lesioni personali aggravate il 42enne Leonardo Adamo che aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva fatto ritrovare la pistola, illegalmente detenuta, con la quale aveva esploso un colpo in direzione della gamba destra del cugino Cassia. Gli approfondimenti compiuti per chiarire tutti i dettagli della vicenda, scaturita da dissidi di natura passionale, hanno permesso di accertare la vera dinamica dell'accaduto e le responsabilità di Cassia, in un primo momento apparso agli inquirenti solo parte offesa, e di un'altra persona C.C., 50 enne del luogo.

Stando alla nuova ricostruzione scaturita dalle attività investigative, il 30 maggio Adamo si sarebbe recato sotto casa di Cassia, per un chiarimento a seguito di asseriti dissidi di natura passionale. I due si sarebbero ritrovati per strada a bordo di due scooter, entrambi armati di pistola. Poco dopo, Adamo avrebbe esploso un colpo con la pistola in suo possesso in direzione di Cassia colpendolo alla gamba. Quest'ultimo avrebbe risposto al fuoco, sparando almeno quattro colpi in direzione della schiena e della testa del rivale e, non potendosi dileguare in quanto rimasto ferito, avrebbe dato incarico al 50enne C.C. di allontanarsi con lo scooter portando con sé la pistola calibro 22 impiegata, al fine di eludere le indagini e di accreditare la versione della aggressione unilaterale fornita in un primo momento. Durante il conflitto a fuoco Adamo veniva colpito in modo lieve nella zona femorale sinistra, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.