È stato fermato dai carabinieri il 40enne Leonardo Adamo responsabile della gambizzazione del 36enne Sebastiano Cassia avvenuta ieri a Siracusa, nel quartiere di Santa Panagia. Il 40enne indagato ora si trova agli arresti domiciliari come disposto dal pubblico ministero alla fine dell'interrogatorio che è avvenuto nella caserma del comando provinciale dei carabinieri. Stando a quanto confessato da Adamo, la lite sarebbe iniziata davanti all'istituto Nino Martoglio e il movente starebbe nella contesa di una stessa donna.

Dopo una colluttazione, il 40enne ha sparato contro il rivale che era già salito in sella a uno scooter e lo ha preso a una gamba (all'altezza del ginocchio) ferendolo, anche se non in modo grave. L'uomo infatti era stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I in codice giallo. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell'autore dell'agguato, visionando anche le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. In un primo momento si era pensato potesse trattarsi di un avvertimento perché in passato la vittima è rimasta coinvolta in alcune indagini legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Il legale che lo assiste ha riferito che il 40enne si sarebbe costituito e avrebbe anche collaborato con gli inquirenti per fare ritrovare la pistola con cui avrebbe sparato. L'uomo ha già dei precedenti: nel 2017 era stato arrestato dai carabinieri dopo avere violato gli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.