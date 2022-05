Sono state depositate le liste per le elezioni comunali 2022 a Messina. Il capoluogo peloritano torna al voto con un anno d'anticipo rispetto alla natura scadenza della precedente sindacatura, in seguito alle dimissioni presentate da Cateno De Luca, che da mesi ha iniziato la propria campagna elettorale in vista delle Regionali 2022. Sono cinque i pretendenti alla fascia tricolore: Federico Basile, già direttore generale con De Luca, l'ex numero uno della struttura commissariale per il contrasto al rischio idrogeologico Maurizio Croce, il parlamentare regionale dem Franco De Domenico, l'ex consigliere comunale Gino Sturniolo e Salvatore Totaro.