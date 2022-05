Si arricchisce l'offerta di voli su Trapani per la prossima estate. Ad annunciare le nuove rotte è stata la compagnia Ryanair . Le mete che saranno collegate con l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi saranno Billund , Bratislava , Bruxelles-Charleroi , Londra-Stansted , Varsavia-Modlin , Bordeaux , a partire da giugno; Düsseldorf-Weeze , Manchester , Riga , Siviglia , Tolosa , a partire da luglio; e, nazionali, Roma-Fiumicino , Torino e Venezia .

Si arricchisce l'offerta di voli su Trapani per la prossima estate. Ad annunciare le nuove rotte è stata la compagnia Ryanair. Le mete che saranno collegate con l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi saranno Billund, Bratislava, Bruxelles-Charleroi, Londra-Stansted, Varsavia-Modlin, Bordeaux, a partire da giugno; Düsseldorf-Weeze, Manchester, Riga, Siviglia, Tolosa, a partire da luglio; e, nazionali, Roma-Fiumicino, Torino e Venezia.

La compagnia low cost, che effettuerà oltre 140 voli settimanali su Trapani durante l'estate, ha lanciato una promozione a tempo limitato con tariffe che partono da 19,99 euro per viaggi fino alla fine di ottobre. Le prenotazioni devono avvenire entro domani 13 maggio.

«I numeri parlano chiaro: la Sicilia, dopo il triste periodo di chiusure e restrizioni imposte dalla pandemia - afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - torna ad essere una delle prime mete turistiche al mondo. E, conseguentemente, l’interesse delle grandi compagnie aeree dà la possibilità ai siciliani di essere interconnessi con un numero sempre maggiore di Capitali e destinazioni internazionali. L’aumento del traffico aereo, da e verso la Sicilia, non può che farmi felice - prescindendo da quale sia lo scalo interessato - perché è il gioco di squadra che farà ancora più ambiziosi i nostri progetti futuri. Il mio plauso a Ryanair, che continua a puntare sulla Sicilia, e al presidente Ombra che, con il suo impegno, continua a far crescere l’aeroporto di Trapani».

Questo il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: «I numeri annunciati dalla compagnia aerea Ryanair ripagano le speranze di chiunque abbia fatto il tifo per questo aeroporto - dichiara - penso ai trapanesi che non hanno mai smesso di crederci e al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che con noi ha scommesso tanto e ha dimostrato di aver vinto. I numeri fatti ad aprile, con un +61% rispetto al 2019 e un +78% di movimenti, e quelli del periodo gennaio-aprile che segnano il +33% rispetto allo stesso periodo 2019 e un +28% di movimenti - aggiunge Ombra - sono un certificato di benessere dell’aeroporto che è già tangibile per tutti coloro che operano nel turismo. Il territorio raccolga la sfida e dimostri di saper mettere a frutto questo flusso di turisti offrendo ospitalità, sicurezza, pulizia e servizi».