L'operazione è stata condotta dal comando provinciale di Enna durante una serie di controlli che hanno interessato imprese attive in diversi settori economici, dal commercio al dettaglio fino ai servizi alla persona, dalla ristorazione alle aziende artigiane. Alcune aziende avevano fatto ricorso alla manodopera in nero - senza la stipula di un un contratto - e senza la tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale sui lavoratori.

Su 24 attività controllate, 16 sono le imprese a cui sono state contestate violazioni per le quali è prevista una maxi sanzione, con pesanti conseguenze economiche di proporzione al numero di lavoratori impiegati in nero. A completamento dell'attività di polizia economico-finanziaria, sono poi seguiti i controlli sulle scritture contabili delle aziende coinvolte, necessari per l'accertamento della connessa evasione fiscale rilevata in capo all'impresa.