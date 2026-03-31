L’Ars approva: ok alla variazione di bilancio e al consolidato 2024

Sono ripresi, dopo la lunga pausa, i lavori parlamentari a Sala d’Ercole: la maggioranza ritrova compattezza. All’ordine del giorno il consolidamento del bilancio e la manovra per svincolare 1,8 miliardi di euro. In Aula anche il governatore Renato Schifani, presenza rara negli ultimi mesi, mentre la coalizione, dopo le tensioni interne, è riuscita a ricompattarsi dando il via libera alle norme.

Approvata la variazione di bilancio e il consolidato 2024

L’Ars ha approvato la legge di variazione di bilancio, che permetterà il recupero di 1,8 miliardi dal Fondo anticipazione di liquidità, e il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024, atto che consente di sbloccare le assunzioni in Regione e nelle partecipate.

«I conti della Regione – ha affermato il presidente Renato Schifani – sono sempre più solidi e l’approvazione della variazione di bilancio e del consolidato ne sono la testimonianza. Con il primo provvedimento poniamo le basi per un ulteriore miglioramento dell’avanzo di amministrazione, mentre con il via libera al consolidato consentiamo l’ingresso di nuova linfa nell’amministrazione e l’addio a un’ulteriore pagina di precariato storico, quello dei lavoratori Asu dei Beni culturali. E di questo voglio ringraziare la maggioranza parlamentare oggi presente in blocco in Aula».

Sbloccate le assunzioni

Le assunzioni previste, con lo scorrimento delle graduatorie dei bandi di ricambio generazionale, saranno 50. Saranno invece 47 le nuove immissioni in ruolo relative al concorso per funzionari nel profilo economico-finanziario, oltre a 16 per funzionari nel controllo di gestione. Sono invece 259 gli Asu che potranno essere stabilizzati presso la Servizi Ausiliari Sicilia.

«Gli atti approvati oggi dall’Ars – ha commentato l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – testimoniano la salute economico-finanziaria della Regione Siciliana. Con la variazione di bilancio abbiamo adeguato il documento contabile alla precedente delibera per la cancellazione del Fondo anticipazioni di liquidità, un’operazione grazie alla quale libereremo 1,85 miliardi di euro da destinare al sostegno degli investimenti e della crescita, che si aggiungono ai 2,3 miliardi di avanzo di amministrazione 2024. Il consolidato sancisce invece un dato fondamentale: gli enti e le società regionali non sono un fardello per i conti della Regione, ma ne migliorano di 97 milioni di euro il risultato di esercizio, portando a 3,47 miliardi il risultato del gruppo di amministrazione pubblica regionale e accrescendo il patrimonio netto della Regione di ben 3,1 miliardi di euro».