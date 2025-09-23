Foto di polizia di Stato

Un pluripregiudicato di 44 anni, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è ora in arresto per spaccio di cocaina ad Adrano. La polizia ha trovato l’uomo in possesso di 46 dosi di stupefacente.

Il controllo sotto casa ad Adrano e la scoperta della cocaina

Durante un servizio di pattugliamento, i poliziotti del commissariato di Adrano hanno notato un assuntore di droga aggirarsi nei pressi della palazzina popolare dove risiede il 44enne. Fermato per un controllo, l’uomo ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina nascosta in un pacchetto di sigarette. I sospetti hanno spinto gli agenti a estendere i controlli all’abitazione del sorvegliato speciale. All’interno della camera da letto la polizia ha rinvenuto un barattolo contenente 39 involucri termosaldati con 8,5 grammi di cocaina. Altri 7 involucri, per un totale di 2 grammi, erano nascosti in un marsupio che l’uomo teneva stretto. Trovato in casa anche denaro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e la misura cautelare

Dopo il sequestro di droga e soldi, gli agenti hanno condotto il 44enne di Adrano in commissariato: l’uomo è stato poi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Informata la procura di Catania, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.