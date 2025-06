Adrano, 18enne arrestato per spaccio: in casa bustine per confezionare la droga

È stato arrestato dalla polizia di Stato un giovane di 18 anni originario di Adrano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti nel quartiere Monterosso, nella parte alta della città. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti avrebbero notato il giovane in strada, mentre si avvicinava uno scooter il cui conducente si è accostato a lui. I due avrebbero effettuato uno scambio furtivo, subito interrotto dalla presenza della pattuglia. Il centauro, alla vista della polizia, è fuggito a tutta velocità, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere.

Il 18enne, invece, è stato fermato e controllato. I poliziotti lo hanno riconosciuto come soggetto già noto per attività legate allo spaccio di droga. Addosso al giovane sono stati trovati una dose di cocaina, sei bustine di marijuana per un totale di circa 8 grammi, e 115 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di rinvenire 62 bustine in plastica, identiche a quelle utilizzate per confezionare la sostanza, a conferma dell’attività di spaccio svolta dal giovane. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 18enne è finito agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici del commissariato di Adrano.