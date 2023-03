Furti in casa a Misilmeri, arrestati due ventenni. Recuperata automobile con refurtiva all’interno

I carabinieri della compagnia di Misilmeri, in provincia di Palermo, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne e un 22enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I militari della sezione radiomobile, allertati dalla centrale operativa alla quale era arrivata la richiesta di aiuto da parte delle vittime, giunti nell’abitazione presa di mira dai ladri hanno trovato un’auto con la refurtiva all’interno e, nascosti tra le sterpaglie poco distanti, i due autori del furto. Per entrambi sono scattate le manette. Gli arresti sono stati convalidati e per entrambi il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.