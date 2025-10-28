Un 33enne è stato arrestato perché era in giro per la città di Catania con una pistola. L’uomo è accusato del reato di detenzione e porto illegale di arma clandestina in luogo pubblico.

Il 33enne con la pistola arrestato a Catania

I carabinieri hanno notato il 33enne durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere San

Cristoforo di Catania. Una pattuglia ha visto un uomo che, con atteggiamento sospetto, percorreva a piedi via Plaja. Così è scattato il controllo durante il quale l’uomo è stato identificato per un residente del quartiere, incensurato. Il suo immotivato nervosismo e l’insofferenza per l’accertamento hanno indotto i militari a sottoporlo a una perquisizione.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato nella tasca del 33enne una pistola a salve marca Bruni, modello 84 calibro 9. Un’arma che era stata modificata in modo da essere funzionante e, dunque, potenzialmente letale. Nel giubbotto, inoltre, il 33enne aveva nascosto due cartucce calibro 9, quattro cartucce calibro 7,65 e una munizione calibro 22. Sempre addosso all’uomo, i carabinieri hanno trovato pure una ingente somma di denaro: più di 4000 euro.

L’arresto del 33enne

L’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Gli accertamenti tecnici eseguiti subito dopo hanno confermato che, per le sue caratteristiche costruttive, quella pistola è a tutti gli effetti un’arma da fuoco comune clandestina. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e porto illegale di arma clandestina in luogo pubblico. Alla fine delle formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria, il 33enne è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.