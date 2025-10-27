Catania, trovata pistola modificata nel retrobottega di una macelleria

27/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una pistola modificata nascosta nel retrobottega di una macelleria. Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania ha portato all’arresto in flagranza di un 18enne per detenzione di arma clandestina, munizionamento e sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta da una squadra specializzata nella lotta alla criminalità diffusa, dopo una serie di accertamenti che avevano fatto sospettare la presenza di armi da fuoco nella disponibilità del giovane.

Dopo giorni di osservazione nel quartiere San Cristoforo, i militari sono intervenuti in un’attività commerciale, dove il ragazzo era solito aiutare i parenti. Nel retro della macelleria, all’interno del cassetto di un tavolo metallico, è stata trovata una pistola a salve Bruni P4 modificata e resa funzionante con la sostituzione della canna. L’arma era completa di serbatoio monofilare con 9 proiettili.

Nella macelleria oltre alla pistola modificata pure la droga nascosta nella macchinetta del caffè

Durante la stessa perquisizione, i carabinieri hanno trovato, nel serbatoio dell’acqua di una macchina del caffè, cinque involucri di marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi, già suddivisi in dosi. L’arma, il munizionamento e la droga sono stati sequestrati. Il diciottenne, incensurato, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di arma clandestina, munizionamento e sostanze stupefacenti.

