Arnas Civico di Palermo: nei pronto soccorso arrivano i panic button

12/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nei Pronto Soccorsi dell’Arnas, quindi all’ospedale Civico e al Di Cristina (pediatrico) arriva un sistema tecnologico avanzato che permette, al personale sanitario, mediante un semplice clic su telecomando, di attivare in caso di pericoli/ aggressioni, un segnale di alert verso la centrale operativa di Vigilanza Italia, 24 ore su 24, e ricevere, così, un aiuto tempestivo da guardie giurate e forze dell’ordine.

Il sistema antiaggressione è dotato di telecomandi portatili assegnati al personale sanitario (e indossabili, al collo). Dunque, in caso di situazioni di pericolo, minaccia o aggressione, basta un clic per ricevere aiuto: la semplice pressione del pulsante consente, infatti, l’emissione immediata di un segnale che allerta la centrale operativa. Essa attiva senza ritardi l’immediato intervento di guardie giurate, o se necessario delle forze dell’ordine.

L’elemento saliente è che si tratta di dispositivi progettati per reagire in modo immediato (attivando protocolli operativi specifici idonei al caso di specie) al verificarsi di eventi critici, a differenza dei tradizionali impianti antintrusione che, invece, si limitano alla mera segnalazione di un allarme. Inoltre, l’attivazione avviene in modalità silenziosa, senza allertare il soggetto malintenzionato, riducendo significativamente il rischio di escalation violente e tutelando l’incolumità del personale sanitario e degli utenti.

«L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo concreto nella strategia aziendale volta alla prevenzione di eventi critici, violenze e aggressioni, a tutela di chi opera quotidianamente in prima linea al servizio dei cittadini» sottolinea Walter Messina direttore generale dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

