Era andato in pronto soccorso per controllare la pressione del sangue, ma il problema è arrivato dopo. Con un’aggressione al personale dell’ospedale Cimino di Termini Imerese, nel Palermitano. Protagonista è un uomo di 60 anni, che si è presentato al presidio d’urgenza ubriaco. Dopo la visita, l’uomo è stato invitato ad attendere fuori dal pronto soccorso. Una richiesta a cui ha risposto prima aggredendo la guardia giurata e cercando di rubargli la pistola dalla fondina. Poi dando un primo pugno a un infermiere, che lo ha evitato, e scagliandosi contro un altro collega, colpendolo alla spalla. I carabinieri, chiamati sul posto, hanno trovato il 60enne ancora agitato e intendo a urlare e insultare i presenti. Arrestato, dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.