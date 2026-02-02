Dietro una bottega per la riparazione di apparecchi elettronici si celava un’attività specializzata nella trasformazione di armi giocattolo e nella fabbricazione di munizioni. Protagonista di questa vicenda un 53enne che adesso dovrà rispondere del reato di detenzione di parti di arma clandestina. A scovarlo sono stati i carabinieri del comando provinciale di Catania. Le ricerche dei militari dell’Arma sono partite proprio dalla bottega di via Playa e sono proseguite presso la sua abitazione a Misterbianco.

Dalla bottega di via Playa alla casa a Misterbianco

In camera da letto, accanto al comodino, è stato trovato appoggiato un fucile doppietta, calibro 16, che al momento del ritrovamento si presentava carico e pronto all’uso con le due cartucce inserite. Per tale fucile, appartenuto al genitore del commerciante, il 53enne ha omesso di denunciare il subentro. Nella camera sono stati recuperati anche 44 proiettili ed una pistola a salve, tipo revolver a tamburo, una scatola di piombini del peso di 280 grammi, un bilancino di precisione, un sacchetto contenente ogive del peso di 4,594 chilogrammi.

Trovata una pistola nel frigorifero

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione di uno dei genitori nella disponibilità del 53enne dove, quest’ultimo, ha ammesso di avere nascosto una pistola che è stata effettivamente trovata dai carabinieri in un frigorifero e che, da una prima analisi, è risultata meccanicamente funzionante. L’arma, alterata, si è presentata agli operanti con carrello e canna appartenenti ad un’arma comune da sparo con matricola abrasa e, la restante parte verosimilmente a giocattolo completa di serbatoio vuoto. Trovati anche un barattolo contenente altre ogive del peso totale di 539 grammi, uno contenente bossoli per un peso di 157 grammi, una pressa per ricaricare e produrre proiettili, nonché, 4 trecce di inneschi di polvere da sparo.

Non è stata trovata invece una pistola revolver calibro 38, regolarmente detenuta, per la quale l’uomo, sebbene abbia riferito di averla smarrita da qualche mese con le 6 cartucce caricate nell’arma, non ha presentato denuncia alle Forze dell’Ordine. Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro mentre il 53enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di piazza Lanza.